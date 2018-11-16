Наркогастролеру, выбравшему для «работы» Рязань, грозит пожизненное заключение
Полицейские задержали 23-летнего парня, подозреваемого в распространении наркотиков бесконтактным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Некоторое время гастролер из ближнего зарубежья «трудился» в Москве, там он неплохо себя зарекомендовал, чем заслужил повышение. Из списка городов, в которых можно было возглавить представительство интернет-магазина, молодой человек выбрал именно Рязань. Она казалась ему городом спокойным, без лишней суеты.
Узнав о преступном доходе парня, правоохранители при поддержке отряда особого назначения «Гром» прибыли к нему домой. Действовать надо было быстро, так чтобы у злоумышленника не было времени избавиться от товара. В итоге в доме полицейские обнаружили 1400 граммов «синтетики», часть наркотиков была еще в оптовой упаковке, а часть уже расфасована на розничные «закладки». Также у молодого человека нашли электронные весы, огромное количество полимерных колпачков и зип-пакетов.
В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». По ней ему грозит наказание от 20 лет до пожизненного заключения.
Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.