Пожар в Рыбновском районе Рязанской области унес жизни двух человек

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-16T13:40:49+03:00

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В четверг, 15 ноября, в 17.35 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Шишкино Рыбновского района. Горел жилой кирпичный дом. Пламя полностью уничтожило строение. Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

В огне погибли 42-летний мужчина и 37-летняя женщина.

На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и девять человек личного состава Государственной противопожарной службы.