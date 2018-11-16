«ЭР-Телеком» подвел итоги работы за 9 месяцев этого года

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-16T14:20:22+03:00

В числе прочего за этот период подписано соглашение с губернатором Рязанской области

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком») объявило консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года. Выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 29 237 млн. рублей. Чистая прибыль составила 1 837 млн. рублей. Число активных абонентов B2C увеличилось на 15% – до 6 953 500.

Во всех городах запущена новая линейка высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в двух диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия.

Кроме того, компания выпустила первое приложение для Smart TV. Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора. На стартовой странице приложения можно подключить любые тематические пакеты, оформить подписку или арендовать фильм из видеотеки. Выбранный контент будет доступен на разных устройствах: ТВ, смартфонах, планшетах, ПК (всего до пяти устройств).

В рамках программы «Цифровая экономика» компания подписала соглашения о намерениях с губернатором семи регионов, в том числе – главой Рязанской области. Соглашение предусматривает реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики на территории области.

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