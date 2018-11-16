Предприимчивая бабуля из рязанского райцентра дважды попалась с «паленкой»

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-16T15:48:52+03:00

Теперь ее будут судить уже в соответствии с уголовным правом

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В полицию обратились жители Ухолова, обеспокоенные тем, что хозяйка одного из домов поселка торгует спиртным. К ее дому часто подходят мужчины. Оттуда они уже идут с бутылками, которые опустошают прямо на месте. После этого явно нетрезвые расходятся.

Сотрудники МОВД России «Сараевский» провели проверку и установили, что 79-летняя жительница Ухолова незаконно торгует из дома спиртосодержащей жидкостью по демпинговым ценам. По этому факту полицейскими был составлен административный материал, а райсуд наложил на бабулю штрафные санкции – 15 тысяч рублей. Это минимальное наказание за данное правонарушение - нарушительница оплатила штраф.

Участковый уполномоченный полиции взял ее дом на заметку. Недавно он обратил внимание, что в дом пенсионерки вновь наведываются мужчины. Причем среди них были замечены те, кто склонен к правонарушениям, особенно в подпитии. Вывод полицейского: пенсионерка снова начала торговать спиртным. А за неоднократную торговлю спиртосодержащей жидкостью в частном секторе предусмотрена уже уголовная ответственность.

По материалам, собранным полицейскими, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ст.171.4 УК РФ. Исходя из судебной практики, подозреваемой грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей.

Подробности - на сайте регионального УМВД.