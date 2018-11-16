На Старой Рязани закрыли движение по понтонному мосту

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-16T12:09:07+03:00

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В пятницу, 16 ноября, в связи с проведением плановых работ перекрыли движение по понтонному мосту у села Фатьяновка Спасского района (рядом с городищем Старая Рязань). На месте для автомобилистов выставлены предупреждающие знаки. Перебраться на другой берег Оки жители райцентра Спасск-Рязанский и левобережья могут по понтонному мосту в районе села Троица.

Об открытии движения на переправе у Фатьяновке пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщит отдельным релизом.