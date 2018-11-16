2018-11-16T11:42:34+03:00
Происшествия

Рязанец без водительских прав стал серийным угонщиком транспорта

Скопинец второй раз за два месяца покусился на чужое
Константин МОГИЛИН
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Скопинские полицейские раскрыли кражу мотоцикла из гаража в райцентре. В дежурную часть обратился 33-летний мужчина, который рассказал, что утром обнаружил на двери бокса сломанный замок, мотоцикла же внутри не оказалось.

Прибывшие на место правоохранители по следам шин определили направление, в котором уехал угонщик, и начали поиск свидетелей.

- Вскоре после бесед с несколькими жителям города удалось найти случайного очевидца, который видел похищенный мотоцикл и водителя. Свидетель опознал 42-летнего скопинца, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Любопытно, что буквально в сентябре этот мужчина уже угонял «КАМАЗ», при этом водительских прав у угонщика не было никогда.

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