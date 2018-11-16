Ночью в Рязанской области ГАЗ влетел в легковушку

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-16T11:24:32+03:00

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15 ноября около двух часов ночи в Сасовском районе на 411 км автодороги М5 «Урал» произошла авария, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинсппекции.

33-летний водитель на «Ладе Ларгус», по предварительной информации, поворачивая налево, не пропустил «ГАЗ». В итоге грузовик влетел в легковушку.

Водитель и два пассажира «Лады» (23 и 28 лет) получили травмы, с которыми обращались к медикам. К счастью, обошлось без госпитализации. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области этот было единственное ДТП с пострадавшими. Кроме него случилось 22 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 7403 нарушения ПДД, в том числе восемь фактов управления в пьяном виде. Накануне, кстати, таких случаев было всего два.