Суд отказался узаконить два дома и пристройку в границах «Есенинской Руси» под Рязанью
Рыбновский районный суд рассмотрел три иска о признании права собственности на самовольно возведенные постройки. Два дома и терраса находятся в границах объекта культурного наследия «Есенинская Русь», где регулируется застройка и охраняется природный ландшафт.
Один истец возвел коттедж в селе Сельцы, другой – в селе Федякино, третий расширил свое жилье пристройкой (в том же Федякино). Объединяет их всех то, что полностью узаконить «самодеятельность» они решили постфактум, так как разрешений от местной администрации в свое время не получили. Однако в судебном порядке добиться своего собственникам земельных участков также не удалось, потому и права распоряжаться имуществом они не получили. А вот кое-какие обязанности у них имеются:
- Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с установленными требованиям осуществившим ее лицом либо за его счет, - сказано в статье 222 Гражданского кодекса РФ.
Решения суда в законную силу пока не вступили.