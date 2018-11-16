Суд отказался узаконить два дома и пристройку в границах «Есенинской Руси» под Рязанью

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-16T11:08:42+03:00

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Рыбновский районный суд рассмотрел три иска о признании права собственности на самовольно возведенные постройки. Два дома и терраса находятся в границах объекта культурного наследия «Есенинская Русь», где регулируется застройка и охраняется природный ландшафт.

Один истец возвел коттедж в селе Сельцы, другой – в селе Федякино, третий расширил свое жилье пристройкой (в том же Федякино). Объединяет их всех то, что полностью узаконить «самодеятельность» они решили постфактум, так как разрешений от местной администрации в свое время не получили. Однако в судебном порядке добиться своего собственникам земельных участков также не удалось, потому и права распоряжаться имуществом они не получили. А вот кое-какие обязанности у них имеются:

- Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с установленными требованиям осуществившим ее лицом либо за его счет, - сказано в статье 222 Гражданского кодекса РФ.

Решения суда в законную силу пока не вступили.