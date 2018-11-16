2018-11-16T09:45:11+03:00
Общество

В Рязани и еще двух городах России запустят новую радиостанцию

Владелец частоты решил сменить формат нынешнего эфира
Мария БЛИНОВА
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В Рязани, Тольятти и Ставрополе вместо «Радио для друзей» запустят новую радиостанцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Европейской медиагруппы» Романа Емельянова.

Сейчас на частоте 106.7 FM в Рязани работает «Радио для друзей»: музыка здесь только отечественная, преимущественно «попса» 20-летней давности, причем зачастую композиции это малоизвестные. Ведущих в эфире нет вовсе, практически отсутствует реклама. Из-за низкой популярности станции, и, как следствие, ее убыточности, владелец и решил сменить формат.

Эфир же нового радио – под названием «Калина красная» – заполнят авторские песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Олега Митяева и других. Ждет слушателей и музыка из советского кино.

– Радио с таким контентом в России пока нет – новый формат мы запускаем в рамках эксперимента, – рассказал Роман Емельянов. – Если формат покажет хорошие результаты, мы продолжим развивать его и в других городах.

О дате запуска новой радиостанции пока не сообщается.

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