В Рязани прекратили дело против врача, из-за наплевательства которого скончался человек

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-16T09:13:08+03:00

Потерпевшая сторона посчитала, что он загладил свою вину

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В Рязанской области прекратили уголовное дело против врача Скопинской ЦРБ о причинении смерти по неосторожности. Суд принял такое решение, опираясь на ходатайство потерпевшей стороны.

В декабре 2017-го «скорая» привезла 66-летнего мужчину с подозрением на переломы ребер и черепно-мозговую травму.

- Дежурный врач-хирург ограничился лишь формальным осмотром части туловища пациента без проведения необходимых исследований и привлечения для консультации врачей других специальностей, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Наплевательское отношение и отсутствие адекватного лечения привели к трагическим последствиям: вечером того же дня мужчина резко почувствовал себя хуже и умер от черепно-мозговой травмы.

Через некоторое время потерпевшая сторона посчитала, что виновный полностью загладил нанесенный им вред, и пожелала примириться.