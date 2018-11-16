В Рязани прекратили дело против врача, из-за наплевательства которого скончался человек
В Рязанской области прекратили уголовное дело против врача Скопинской ЦРБ о причинении смерти по неосторожности. Суд принял такое решение, опираясь на ходатайство потерпевшей стороны.
В декабре 2017-го «скорая» привезла 66-летнего мужчину с подозрением на переломы ребер и черепно-мозговую травму.
- Дежурный врач-хирург ограничился лишь формальным осмотром части туловища пациента без проведения необходимых исследований и привлечения для консультации врачей других специальностей, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Наплевательское отношение и отсутствие адекватного лечения привели к трагическим последствиям: вечером того же дня мужчина резко почувствовал себя хуже и умер от черепно-мозговой травмы.
Через некоторое время потерпевшая сторона посчитала, что виновный полностью загладил нанесенный им вред, и пожелала примириться.