«Мисс студенчество» в Рязани выберут 30 ноября

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-15T18:16:27+03:00

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В нынешнем году финал конкурса «Мисс студенчество» состоится в Рязанской областной филармонии 30 ноября. О том, по каким критериям будут оцениваться его участницы, выигравшие конкурсы в своих вузах, организаторы рассказали на пресс-конференции, прошедшей 15 ноября в выставочном зале «Фотодом» на улице Почтовой. В гости к журналистам пришли заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Павел Симаков, директор конкурса Юрий Киселев, а также победительница прошлого года Анастасия Батина.

На звание лучшей студентки в 2018 году претендуют Александра Акимова из РГАТУ, Анастасия Гражданинова из рязанского филиала института культуры, Валерия Егорова из Политеха, Вера Останкова из РязГМУ, Дарья Гордеева из рязанского филиала университета имени Витте, Екатерина Казанкина из РГУ, Екатерина Шматова из академии ФСИН и Регина Зимакова из РГРТУ. Каждая из них должна подготовить творческий номер и публичное выступление. Стол любимое зрителями дефиле не будет оцениваться, а останется лишь частью шоу.