2018-11-15T17:55:40+03:00
Происшествия

В Рязанской области от бешенства пал второй по счету бык

На этот раз карантин введен в деревне Семкино Рязанского района
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В деревне Семкино Рязанского района на личном подворье бык заразился бешенством.

В ветстанцию хозяйка животного обратилась еще 15 октября – она сообщила, что заметила отбегавшую от быка лису. На ноге животного обнаружилась ссадина, которая не походила на укус.

Десятидневное наблюдение врачей не выявило у животного никаких отклонений. Однако 6 ноября женщина обратилась к ветврачам вновь. 8 ноября животное скончалось. Экспертиза подтвердила догадку – бешенство.

Издательство «Пресса» сообщает, что с 12 ноября в Семкино ввели карантин. Хозяйка быка находится под наблюдением – она могла поцарапать руки о зубы и заразится через слюну.

Напомним, что 12 ноября в селе Воейково Милославского района также ввели двухмесячный карантин из-за заразившегося бешенством быка.

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