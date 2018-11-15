2018-11-15T19:32:17+03:00
Общество

Во вторник в Рязанской области включат все электросирены

Региональное управление МЧС предупреждает об этом жителей заранее, чтобы люди не паниковали
Сергей ЮРЧЕНКО
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Проверка системы оповещения требуется для оценки ее готовностиПроверка системы оповещения требуется для оценки ее готовностиФото: Владимир ФРОЛОВ
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Во вторник, 20 ноября, в Рязани и городах области включатся электросирены. Это произойдет два раза в течение дня: в 7 часов 45 минут утра, а затем в 14 часов 20 минут во второй половине дня. Такимм образом будет проверяться работа комплексной системы экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Управление МЧС по Рязанской области, которое сообщило об этом через свою пресс-службу, подчеркивает, что это регулярное мероприятие нужное для оценки состояния системы и поддержания ее в постоянной готовности.

Во время звучания электрических сирен рязанцев просят сохранять спокойствие, не прерывать занятия или работу, не покидать без необходимости место жительства, рабочие места или учебные классы и аудитории.

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