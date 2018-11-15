На пожаре в рязанской девятиэтажке погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-15T17:34:36+03:00

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15 ноября на улице Черновицкой в Рязани произошел пожар в доме №6 корпус 1. Загорелась квартира на девятом (последнем) этаже здания. Проникнув внутрь, пожарные обнаружили тело мужчины, личность которого пока устанавливается.

- Вызов поступил в 15.26. В 15.48 пожар был локализован, а в 16.00 – ликвидирован. Проводилась эвакуация жителей подъезда, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Также известно, что на место происшествия выезжали 5 единиц спецтехники, включая 2 автолестницы.