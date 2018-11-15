В Рязани стартует прием заявлений на путевки в детские лагеря

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-15T17:26:13+03:00

Документы будут принимать до конца февраля

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С 3 декабря начинается прием заявлений от работодателей Рязани на покупку путевок в загородные детские лагеря, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Документы на оплату (компенсацию) стоимости путевок будет собирать управление образования и молодежной политики. Деньги на эти цели бюджету облцентра выделяют из региональной казны.

Заявления необходимо принести на электронном и бумажном носителях по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.45а, кабинет 103. Телефоны 25-24-26 и 28-93-66.

Прием документов – до 28 февраля включительно.