2018-11-15T15:45:00+03:00
Общество

Рязаньстат: среди безработных рязанцев две трети – мужчины

При этом большинство находит работу не меньше, чем за полгода
Мария БЛИНОВА
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Рязаньстат опубликовал информацию о безработице в регионе – данные приведены за III квартал 2018 года.

По расчетам специалистов ведомства, уровень безработицы сейчас 4,3% от всего трудоспособного населения области. Причем из общего числа безработных 39% женщин и 61% мужчин.

Оставшись без работы, в первый месяц новое место находят только 3% мужчин и 10% женщин. На второй и третий месяц поисков результаты лучше – 18% и 12% соответственно.

Сидя без работы полгода, ее, наконец, находят уже 21% безработных обоего пола. Однако большинство ищут новое место трудоустройства более полугода, а треть и вовсе устраиваются не раньше, чем через год.

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