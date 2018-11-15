Рязаньстат: среди безработных рязанцев две трети – мужчины
Рязаньстат опубликовал информацию о безработице в регионе – данные приведены за III квартал 2018 года.
По расчетам специалистов ведомства, уровень безработицы сейчас 4,3% от всего трудоспособного населения области. Причем из общего числа безработных 39% женщин и 61% мужчин.
Оставшись без работы, в первый месяц новое место находят только 3% мужчин и 10% женщин. На второй и третий месяц поисков результаты лучше – 18% и 12% соответственно.
Сидя без работы полгода, ее, наконец, находят уже 21% безработных обоего пола. Однако большинство ищут новое место трудоустройства более полугода, а треть и вовсе устраиваются не раньше, чем через год.