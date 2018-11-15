2018-11-15T14:48:10+03:00
Общество

Рязанский завод из-за земли оштрафовали на полмиллиона

Предприятие запустило участок
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представители администрации Михайловского района обратились в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с жалобой на местное предприятие. По информации чиновников, на территории конного завода «Империя» запущены земельные участки: в общей сложности более 530 гектаров заросли травой, кустарником и деревьями.

Специалисты Россельхознадзора выехали на место – информация подтвердилась. По результатам проверки ООО «Конный завод «Империя» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, назначив штраф в 550 000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мисс студенчество» в Рязани выберут 30 ноября
В Рязанской области от бешенства пал второй по счету бык
На пожаре в рязанской девятиэтажке погиб мужчина
В Рязани стартует прием заявлений на путевки в детские лагеря
В Рязани заканчивают капитальный ремонт дома, который скоро снесут
Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ
Рязаньстат: среди безработных рязанцев две трети – мужчины
Рязанский зубр обзавелся шведским гаремом
Суд о банкротстве рязанской «Автоколонны 1310» перенесли
В Рязани бесследно пропал 34-летний мужчина
По состоянию автомобильных дорог Рязань назвали второй с конца
«Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX»
На рязанской дороге установят фонарные столбы по решению суда
После бурных выходных рязанец несколько дней «отдохнет» за решеткой
В центре Рязани снесут старые дома, чтобы построить новые
Президент России наградил Орденом Дружбы главу района в Рязанской области