Рязанский завод из-за земли оштрафовали на полмиллиона

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-15T14:48:10+03:00

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Представители администрации Михайловского района обратились в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с жалобой на местное предприятие. По информации чиновников, на территории конного завода «Империя» запущены земельные участки: в общей сложности более 530 гектаров заросли травой, кустарником и деревьями.

Специалисты Россельхознадзора выехали на место – информация подтвердилась. По результатам проверки ООО «Конный завод «Империя» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, назначив штраф в 550 000 рублей.