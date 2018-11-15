Рязанский зубр обзавелся шведским гаремом

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-15T14:27:57+03:00

Окский заповедник подвел предварительные итоги года: на свет появились четыре телочки и два бычка

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Окский государственный заповедник подвел предварительные итоги работы по сохранению и увеличению популяции зубров в 2018 году. Одним из главных событий стало формирование новой племенной группы – «гарема» из шести привезенных из Швеции самок во главе с местным самцом по кличке Меграй.

Летом, 16 июня, в этой группе родилась телочка Мекроха. Сейчас она спокойно заходит в «детский дворик», питается комбикормом и сеном. Всего же за год родились четыре телочки и два бычка, которые уже окрепли и готовы встретить зиму.

Другая ячейка зубриного «общества» была сформирована по обратному принципу: к шести местным самкам подселили более молодого и генетически ценного шведа Авмумина.

- В свои три года он неплохо проявил себя в период гона, и в следующем году мы также ждем от него телят, - рассказали в заповеднике.

Тем временем демонстрационный вольер стал домом для другой гостьи – зубрицы Эндорис из природного парка Эриксберг.