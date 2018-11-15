В Рязани бесследно пропал 34-летний мужчина
О нем ничего не известно с 29 октября
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» 15 ноября, в четверг, объявил о поисках 34-летнего рязанца Кирилла Шалайко. Молодой человек пропал в Рязани 29 октября. С тех пор его местонахождение не известно.
Его приметы: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые, глаза серые.
Был одет: в черную кожаную куртку, серую футболку, серые джинсы, черные ботинки.
Особая примета всего одна – носит очки.
Всех, кто располагает какой либо информацией о Кирилле, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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