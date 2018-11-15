2018-11-15T13:39:28+03:00
Общество

По состоянию автомобильных дорог Рязань назвали второй с конца

Оценку, выставленную родному городу принявшими участие в опросе, цитируют крупнейшие информационные агентства России
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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При таких оценках, тем не менее, дорожные работы в Рязани ведутся не так уж и редкоПри таких оценках, тем не менее, дорожные работы в Рязани ведутся не так уж и редкоФото: Владимир ФРОЛОВ
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Известное на российском рынке труда агентство «Супер Джоб» провело опрос своих клиентов, решив узнать их мнение о дорогах в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. В опросе приняло участие около 20 тысяч человек, оценивших состояние дорог по пятибалльной системе. Опубликованные результаты сразу же стали цитировать крупнейшие информационные агентства – РИА «Новости», РБК и т.д.

Рязанские дороги как «отличные» оценил 1% опрошенных, как «хорошие» – 5%, как «удовлетворительные» – 40%, а как «неудовлетворительные» – 54%. Средний балл оказался равен 2,52. Это второй показатель с конца: хуже рязанцев свои дороги оценили только жители Владивостока (2,45).

Лучшие дороги, по мнению россиян, сегодня в Тюмени (средний балл 4,25), Набережных Челнах (3,75) и Москва (3,57). Из соседей Рязани есть данные по Пензе (3,13) и Липецку (2,97).

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