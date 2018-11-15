2018-11-15T13:31:45+03:00
Общество

«Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX»

Продукт объединяет возможности онлайн-кинотеатра и кабельного ТВ
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Телеком-оператор «Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX», которое можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение для SmartTV*,с мобильныхустройств или с сайта tvnew.domru.ru.

«Дом.ru MOVIX» - это новый способ просмотра любимых фильмов и передач. От привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство его просмотра на любом устройстве - от обычного телевизора до смартфона, единыйинтерфейсибольшой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России. Платформа ориентирована на аудиторию, которая предпочитает смотреть видео на любом устройстве и в удобное время.Теперь чтобы подключить«Дом.ru MOVIX» и смотреть ТВ, не обязательно иметь телевизор, достаточно телефона или планшета.

Интерфейс нового телевидения интуитивно понятный и удобный. Все меню представлено на стартовом экране, а по ключевому слову можно найти любой доступный фильм, сериал, программу, канал, пакетканалов или подписку.Контент, представленный в приложении, удобно сгруппирован по категориям (по фильмам, сериалам, жанрам, актерам и др.) и тематическим подборкам (например, все фильмы Marvel), что значительно облегчает процесс выбора фильма для просмотра. Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет его продолжить с этого местана любом устройстве.

- Наша компания разрабатывает, совершенствует и внедряет новые сервисы и услуги, ориентируясь, прежде всего, на потребности и запросы клиентов. Создавая «Дом.ru Movix», мы также проанализировали лучшие мировые практики, реализовали наиболее успешный опыт и привлекли более десяти партнеров. Продукт, который получился - это мультимедийная платформа, объединяющая возможности онлайн-кинотеатра и кабельного ТВ. Это значит, что мы собрали лучший мировой и российскийвидеоконтент – будь то передача на эфирном телевидении или фильм в онлайн-сервисе – под единым интерфейсом и сделали его доступным для просмотра на любом устройстве: от смартфона до Smart TV. В результате у каждого клиента компании теперьесть свое собственное телевидение, свой любимый телевизионный play-лист, — отмечает Андрей Чазов, директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru».

* Услуга доступна новым клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года.

На правах рекламы.

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