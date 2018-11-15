2018-11-15T13:19:35+03:00
Общество

На рязанской дороге установят фонарные столбы по решению суда

Осветят село Голенищево в Чучковском районе
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Прокурор Чучковского района обратился в суд с административным иском о признании незаконным бездействия Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. В документе указывалось, что ответчик не принимает мер для того, чтобы установить фонарное освещение на дороге, соединяющей трассу М5 «Урал» с райцентром Чучково. В частности, речь шла об участке протяженностью полтора километра в селе Голенищево.

Прокурор отметил, что на всем протяжении дороги отсутствуют фонари, что не соответствует ГОСТу и негативно сказывает на безопасности дорожного движения.

Шиловский районный суд, рассмотрев обращения прокурора, иск удовлетворил и постановил сделать освещение дороги в селе Голенищево, а также не менее чем в ста метрах перед и в ста метрах после него. На установку и подключение фонарей Минтрансу отвели полгода.

Ведомство с позицией суда не согласилось и подало апелляцию в областной суд. Однако областной суд отменять решение не стал.

В настоящее время решения вступило в законную силу.

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