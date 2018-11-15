После бурных выходных рязанец несколько дней «отдохнет» за решеткой
Напившись, он разошелся так, что полицейским пришлось применить силу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Спасском районе осудили буйного посетителя базы отдыха. Проводя там выходные, он устроил пьяный дебош и не успокоился даже после приезда полицейских.
- Нарушитель отказался прекращать противоправные действия, не проследовал в служебный автомобиль, вел себя агрессивно, отмахивался руками, пытался уйти, - сообщает пресс-служба районного суда.
В итоге мужчину пришлось скрутить и доставить в дежурную часть, где на него составили протокол. Сам он свою вину признал, и, так как ранее за подобные выходки не привлекался, получил 3 суток административного ареста (максимальное наказание - 15 суток).