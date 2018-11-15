2018-11-15T12:12:51+03:00
Общество

В центре Рязани снесут старые дома, чтобы построить новые

Проект застройки проезда Грибоедова утвердила городская администрация
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В четверг, 15 ноября, в газете «Рязанские ведомости» опубликовано постановление администрация города об утверждении проекта застройки проезда Грибоедова.

Проезд Грибоедова находится в квартале между улицами Либкнехта, Подгорной, Есенина и Грибоедова. Здесь расположены семь домов, построенных в середине двадцатого века. Ветхое жилье снесут. Их место займут три новых многоквартирых дома

Комиссия по строительству выдала положительное заключение.

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