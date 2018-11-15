Президент России наградил Орденом Дружбы главу района в Рязанской области

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-15T12:12:06+03:00

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В четверг, 15 ноября, официально опубликован Указ Президента Российской Федерации о награждении.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы получит глава Шиловского района Василий Фомин.

В том же сообщении газеты «Рязанские ведомости» сказано, что награждается и директор Рыбновской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За заслуги в области образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, Валерий Протасов награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.