В рязанском селе Казинка погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-15T11:44:27+03:00

Минувшим вечером у нее в доме произошел пожар

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На пожаре в Скопинском районе погибла женщина предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области. ЧП произошло в среду, 14 ноября, в 17.48 в селе Казинка.

Пламя довольно сильно повредило кирпичный дом. Хозяйка дома скончалась.

В тушении пожара были задействованы три пожарных автомобиля, а также семь человек от Государственной противопожарной службы и добровольной пожарной охраны.