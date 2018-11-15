В рязанском селе Казинка погибла женщина
Минувшим вечером у нее в доме произошел пожар
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На пожаре в Скопинском районе погибла женщина предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области. ЧП произошло в среду, 14 ноября, в 17.48 в селе Казинка.
Пламя довольно сильно повредило кирпичный дом. Хозяйка дома скончалась.
В тушении пожара были задействованы три пожарных автомобиля, а также семь человек от Государственной противопожарной службы и добровольной пожарной охраны.
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