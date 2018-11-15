На пожаре в рязанском райцентре, в котором погибла женщина, спасли пожилую пару

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-15T11:17:54+03:00

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Чуть ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что ночью в четверг, 15 ноября, тревожный сигнал на пульт дежурного единой службы спасения поступил из райцентра Сараи. Там загорелся жилой двухквартирный деревянный обложенный кирпичом дом. Уже через несколько минут пожарные расчеты прибыли на место ЧП.

По сообщению издательства Пресса, огнеборцам удалось отстоять вторую часть дома, в которой проживает пожилая пара. Мужчину и женщину также спасли. А вот квартира, в которой начался пожар, выгорела полностью - там в огне погибла 79-летняя хозяйка квартиры.

В тушении огня были задействованы три пожарных автомобиля, девять человек Государственной противопожарной службы и четверо человек добровольной пожарной охраны.