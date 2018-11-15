Главный по воспитательной работе в рязанской колонии брал взятки направо и налево

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-15T11:11:14+03:00

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Дело бывшего начальника отдела по воспитательной работе рязанской колонии строгого режима №2 направлено в суд. Он обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

С апреля по декабря 2017-го он, как установило следствие, прямо на банковскую карту получал взятки – от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. Так его вознаграждали за подготовку почвы под условно-досрочное освобождение или замену наказания более мягким. «Благодетель» не только составлял положительные характеристики, но и позволял себе добавлять в личные дела спецконтингента ложные сведения о поощрениях. Кроме того, он брал деньги за пронос в колонию запрещенных предметов.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, расследование началось на основании материалов от областных управлений ФСИН и ФСБ. И если после задержания предполагаемый преступник свою вину отрицал, то под влиянием собранных доказательств решил все-таки во всем признаться.