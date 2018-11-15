2018-11-15T10:32:46+03:00
Общество

Рязанские приставы продолжают арестовывать машины должников

Эта мера на многих действует сильнее прочих
Мария БЛИНОВА
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Одной из самых эффективных мер взыскания средств с должников остается арест имущества, в том числе – автомобиля, напоминает Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области.

Так, двое рязанцев – отец и сын – задолжали по кредитным платежам более 188 тысяч рублей, однако долг оплачивать не спешили. Тогда пристав арестовал их автомобиль MAZDA CX 7. Всю сумму должники нашли довольно быстро.

В другом случае долг, причем немалый, числился за юридическим лицом – более 950 тысяч рублей плюс 90 тысяч исполнительского сбора. Арест и изъятие автомобиля MITSUBISHI явилось хорошим стимулом к уплате долга.

Приставы напоминают, что узнать о задолженности можно на сайте службы в разделе «Банк данных исполнительных производств».

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