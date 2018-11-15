Под Рязанью восстановят «волшебный» родник

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-15T09:48:36+03:00

По преданию, в 2010 году огонь остановился аккурат перед ним

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В Рязанском районе решили восстановить родник, расположенный около поселка Мурмино. Деньги на это выделят из районного бюджета, сообщает издательство «Пресса».

Источник, названный в честь Святителя Николая Мирликийского, находится в лесу, однако люди регулярно приезжают сюда за водой. В последние годы ключ стал хиреть.

По словам местных жителей, вода из этого источника обладает целительной силой. А сам родник – волшебный: в 2010 году, во время страшных пожаров, здесь произошло чудо.

– Лесник собирался выходить из лесу – стена огня была уже рядом. Но в последний момент он пошел к источнику и помолился перед ним… Огонь остановился. Примерно за 30 метров оставалось до родника, но пламя вдруг «упало» вниз и окончательно затухло перед самим родником, – говорят местные жители.

На выделяемые средства планируют привести в порядок ключ, участок около него, а заодно поставить указатель и информационный стенд.