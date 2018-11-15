В пожаре на окраине Рязанской области погибла женщина

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-15T09:52:03+03:00

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В ночь на 15 ноября в поселке Сараи сгорела половина двухквартирного деревянного дома, обложенного кирпичом. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, хозяйка жилища – женщина 1938 года рождения – погибла в результате происшествия.

По официальным данным, на вызов, поступивший в 01.45, выезжали 3 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава. Также в борьбе с огнем участвовали 4 члена добровольной пожарной охраны.