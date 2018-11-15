Рязанский кардиодиспансер расширил диагностические возможности

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-15T09:02:26+03:00

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В рязанский Областной клинический кардиодиспансер закупили аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов, а также газоанализатор крови. На первый потрачены деньги госпрограммы «Развитие здравоохранения», второй же прибор медучреждение приобрело на собственные средства.

- УЗИ-аппарат экспертного класса предназначен для обследования пациентов, имеющих нарушение ритма сердца. Наш специалист, который будет проводить диагностику на новом оборудовании, прошел специальное обучение и стажировку в клиниках города Москвы, - цитирует главврача Александра Данилова пресс-служба регионального минздрава.

Анализатор, в свою очередь, поможет при определении газового состава крови, что важно для оценки текущего состояния пациентов с острым инфарктом миокарда и прогнозирования заболевания.