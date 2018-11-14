В рязанском райцентре подрядчики сорвали сроки выполнения работ

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-14T17:50:49+03:00

Это стало системой при выполнении муниципального заказа, как в областном центре, так и в Касимове

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О том, что сроки работ по муниципальному заказу во втором по величине городу региона – Касимове - сорваны, «Комсомолке» сообщил заместитель руководителя регионального министерства ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.

- Подрядчики определяются на конкурсной основе, - заметил госслужащий. – Конкурс по Касимову прошел, контракт, насколько я знаю, заключен. Тем не менее, у подрядчиков были проблемы с подготовкой документации. Поэтому сроки значительно сместились. Мы ожидаем, что работы до конца года закончатся.

При этом, как мы уже писали, не берутся в расчет погодные условия. Некоторые виды работ можно выполнять только при температуре выше нуля, иначе придется все переделывать. Что ж, остается только добавить: как проводили конкурс, так и будут принимать выполненные работы. А на Рязанском спуске работают фирмы касимовских предпринимателей Григория Данилова и Василия Шмелева.