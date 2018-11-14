Рязанскую фирму оштрафовали на 3,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-14T17:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанские полицейские привлекли к административной ответственности фирму, оказывающую аутсорсинговые услуги в сфере миграции. Предприниматели помогали в трудоустройстве иностранных граждан на территории Рязанской области, а также сопровождали легальное пребывание трудовых мигрантов в нашей стране.

Информацию о том, что организация работает с множественными нарушениями, стражи правопорядка получили по собственным каналам.

В рамках внеплановой проверки полицейские выяснили, что 18 трудовых мигрантов (а это почти половина всех оформленных фирмой граждан) работают в Рязанской области с нарушением закона.

Были составлены 18 протоколов об административных правонарушениях. Советский суд Рязани по каждому из протоколов вынес обвинительный вердикт. В общей сложности фирму, оказывающую аутсорсинговые услуги, оштрафовали на 3 миллиона 600 тысяч рублей!

Постановления суда вступили в законную силу.