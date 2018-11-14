Задержан рязанец, объявленный в розыск за тяжкое преступление и неявку в суд

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-14T16:44:48+03:00

Отпущенный под подписку, он скрывался от правосудия, и попался случайно

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В Рязани задержан обвиняемый по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее он был отпущен под подписку о невыезде, но после завершения расследования на заседания суда не являлся, а потому был объявлен в розыск полицейскими села Захарово.

- В районе площади Победы патрульные встретили гражданина, который по внешнему виду казался нетрезвым, и решили проверить у него документы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так мужчину и задержали. На этот раз для него избрали другую меру пресечения – заключили под стражу.