Рязанцев оштрафовали на четверть миллиона за незаконные свалки
Валим, где хотим! А ведь год еще не закончился, а там и новогодние праздники…
.Фото: Виктор ГРАКОВ
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С начала года порядка семидесяти нарушителей привлечены к ответственности за складирование мусора в местах, для этого не предусмотренных. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на сайт горадминистрации. Такие данные приводят административные комиссии.
Нарушители Правил благоустройства привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов за размещение отходов вне установленных для этих целей местах составила 253 300 рублей.