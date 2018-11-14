Рязанцев оштрафовали на четверть миллиона за незаконные свалки

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-14T16:27:50+03:00

Валим, где хотим! А ведь год еще не закончился, а там и новогодние праздники…

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С начала года порядка семидесяти нарушителей привлечены к ответственности за складирование мусора в местах, для этого не предусмотренных. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на сайт горадминистрации. Такие данные приводят административные комиссии.

Нарушители Правил благоустройства привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов за размещение отходов вне установленных для этих целей местах составила 253 300 рублей.