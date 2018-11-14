В рязанский Казанский монастырь передали редкую икону Богоматери
Для Казанского монастыря, расположенного в квартале между улицами Фурманова и Затинной в Рязани, была приобретена, отреставрирована и передана в дар редкая икона Богородицы - «Не рыдай Мене, Мати».
Сюжет иконы посвящен оплакиванию Христа Богородицей. Впервые такое изображение появилось на образе Благовещенского собора Московского Кремля в 1554 году .
Сайт Рязанской епархии сообщает, что перед иконой «Не рыдай Мене, Мати» обычно молятся о спасении близких и детей.
Теперь все желающие могут поклониться святыне. Образ находится на аналое (церковный столик) в приделе преподобного Сергия Радонежского в Казанском соборе.
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