Рязанский минздрав приглашает на бесплатные психологические тренинги
Врачи-психотерапевты проведут для рязанцев антистрессовые тренинги, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
О методах борьбы со стрессом и различных методиках релаксации расскажут доктора Областной клинической психиатрической больницы им.Н.Н.Баженова и преподаватели РязГМУ им. И.П.Павлова.
Школа здоровья «Антистресс» будет работать в библиотеке имени Горького. Занятия включат в себя и лекции и практические тренинги.
Расписание:
– 14 ноября – «Тревожные расстройства. Панические атаки»
– 28 ноября – «Эта многообразная депрессия»
– 12 декабря – «Искусство спорта «Психологическое айкидо».
Вход свободный. Начало занятий в 17.30.