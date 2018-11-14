Рязанский минздрав приглашает на бесплатные психологические тренинги

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-14T16:25:39+03:00

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Врачи-психотерапевты проведут для рязанцев антистрессовые тренинги, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

О методах борьбы со стрессом и различных методиках релаксации расскажут доктора Областной клинической психиатрической больницы им.Н.Н.Баженова и преподаватели РязГМУ им. И.П.Павлова.

Школа здоровья «Антистресс» будет работать в библиотеке имени Горького. Занятия включат в себя и лекции и практические тренинги.

Расписание:

– 14 ноября – «Тревожные расстройства. Панические атаки»

– 28 ноября – «Эта многообразная депрессия»

– 12 декабря – «Искусство спорта «Психологическое айкидо».

Вход свободный. Начало занятий в 17.30.