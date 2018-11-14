Рязанец проткнул знакомую шампуром – ему вынесен приговор

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-14T15:44:49+03:00

Мужчина проведет в колонии общего режима больше 3 лет

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В Железнодорожном районном суде Рязани вынесли приговор человеку, который причинил тяжкий вред здоровью своей знакомой. Конфликт произошел в его квартире 17 июня. Хозяин, поругавшись с гостьей, в сердцах проткнул ее шампуром.

Какие конкретно увечья получила потерпевшая, не уточняется, причина разногласий – также. Известно лишь, что женщина была госпитализирована в Областную клиническую больницу, а мужчина задержан на месте преступления полицией.

Признав свою вину, подсудимый получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.