Бесстрашный: из гаража рядом с кладбищем в рязанском райцентре «увели» мопед
Сасовские полицейские поймали местного жителя, подозреваемого в краже мопеда. Об этом информирует сайт областного УМВД.
В полицию обратился 51-летний житель Сасово. Он рассказал, что из его гаража на окраине города украли мопед, проломив кирпичную стену. Осмотрев место преступления, оперативники выяснили, что вор использовал большой молоток. Рядом с гаражами находится кладбище, а взломщик ломал стену ночью, поэтому живых свидетелей кражи не нашлось.
Опросив местных жителей, стражи порядка узнали об одном 19-летнем парне, который неожиданно стал обладателем большой суммы, после чего стал активно злоупотреблять алкоголем. Молодого человека нашли и выяснили, что он причастен к хищению мопеда. Парня задержали и узнали, что велосипед с моторчиком он моментально сбыл случайному знакомому, а вырученные деньги сразу потратил на спиртное. Мопед изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.