2018-11-14T14:42:12+03:00
Общество

Бык взбесился и стал причиной карантина в рязанской глубинке

Руководитель региона своим постановлением «закрыл» Войеково на два месяца
Антон НИКИФОРОВ
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..Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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В начале ноября в личном подсобном хозяйстве в селе Воейково Милославского района у быка подтвердили бешенство. По сообщению Милославской районной ветстанции случай заболевания бешенством подтвердила экспертиза Рязанской областной ветеринарной лаборатории. Об этом поведало издательство «Пресса».

Потенциальной зоной заболеванием бешенством объявлена территория села. На его территории сейчас идут мероприятия по профилактике и борьбе с бешенством. Постановлением губернатора Рязанской области от 12 ноября 2018 года № 144-пг установлен карантин сроком на два месяца.

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