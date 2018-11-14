2018-11-14T14:24:51+03:00
Происшествия

За оправдание терроризма рязанца крупно оштрафовали

На личной странице в соцсети он высказывался о деятельности боевиков
Антон КОНОВАЛОВ
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В Московском окружном военном суде вынесли приговор жителю Рязанской области, который обвинялся в публичном оправдании терроризма. Фемида посчитала, что на личной странице во «ВКонтакте» он действительно отзывался о деятельности группировок, незаконно действующих на территории Северного Кавказа, в положительном ключе.

Как сообщает пресс-группа регионального управления ФСБ, рязанец вину признал, раскаялся и помогал следствию. Учтя эти обстоятельства, его наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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