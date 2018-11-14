Сестра рязанки, выпавшей из окна в райцентре Сасово, обратилась за помощью

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-14T14:25:41+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 1 ноября около одиннадцати часов вечера из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома выпала женщина. Пострадавшая жива, но находится в тяжелом состоянии.

В среду, 14 ноября, опубликовано обращение сестры пострадавшей:

- Я просто не знаю, как мне быть, - говорит Ирина Малышева. – Болен отец онкологией, лежит в ОКБ в Рязани. Теперь сестру туда привезли без сознания. Она парализована. Не работает пищеварительная система. В легких жидкость, динамика полностью отсутствует. Проведена первая операция. Врачи говорят, что вряд ли Света вернется к прежнему состоянию. А я не могу в это поверить. Ведь через несколько дней ей исполнится всего 40 лет. Список лекарств и реабилитационных средств растет. Не знаю, куда бежать, помочь некому. У меня самой четверо детей. Вот на последние 7000 купила лекарства. А сколько еще придется, ума не приложу. Где брать деньги?

Издательство «Пресса» публикует телефон Ирины Малышевой и номер банковской карты. Данная информация доступна по нашей ссылке.