2018-11-14T12:59:04+03:00
Происшествия

Под Рязанью полицейские накрыли профессиональную врезку в нефтепровод

Сюжет об этой удачной спецоперации попал в российские криминальные хроники
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с бойцами Росгвардии раскрыли и пресекли масштабные кражи дизельного топлива из нефтепровода.

В правоохранительные структуры поступила оперативная информация, что с одной из нелегальных автостоянок неподалеку от Рязани каждую ночь выезжает наполненный топливом бензовоз. Это вызвало определенные подозрения.

В результате следственных действий была обнаружена кустарная врезка в нефтепровод. От нефтяной артерии под землей тянулись трубы. На территории автостоянки в круглосуточном режиме работала автоматизированная насосная станция, наполняя резервуар. Преступниками использовалась система выравнивания давления, поэтому сотрудники нефтяной отрасли не фиксировали падения давления в нефтепроводе.

По предварительным данным, незаконная врезка просуществовала около двух недель. За это время по самым скромным подсчетам злоумышленники получили незаконным способом порядка двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Под подозрением пятеро мужчин в возрасте от 27 до 53 лет. Четверо из них заключены под стражей, один находится под подпиской о невыезде.

Изъяты: бензовоз, три легковых автомобиля, трактор, трубы, 62 тонны дизельного топлива, насосное оборудование, система контроля и выравнивания давления, а также автомобиль ВАЗ-2104, накотором приехавшие из Башкирии злоумышленники передвигались в Рязани.

Сюжет об этом громком деле попал в российские криминальные хроники, его прокомментировала представитель МВД России Ирина Волк.

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