Губернатор Рязанской области отведал тюремного хлеба

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-14T15:26:13+03:00

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Глава региона Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в ИК №2. В исправительном учреждении, расположенном в Московском районе Рязани, губернатор осмотрел производственные цеха.

Здесь отбывают наказания по серьезным статьям. Половина из тысячи заключенных исправляются в рамках программы трудовой адаптации - работают в промзоне.

ИК №2 – это колония строгого режима, поэтому и режим здесь соответствующий. Среди заключенных встречаются и наркоторговцы, и убийцы, и даже казнокрады. Если они работают, то шанс получить условно-досрочное освобождение резко возрастает, так что заставлять трудиться никого не приходится.

Губернатор осмотрел новый комплекс порошковой покраски, сварочный и швейный цеха, побывал в пекарне, где отведал только что испеченный осужденными хлеб.

- Продукция выпускаемая на базе учреждений УФСИН региона сегодня очень востребована. Здесь производят недорогие, но при этом очень качественные изделия, - рассказал Николай Любимов. – У нас заключены договора с исправительными учреждениями области, это позволяет нам все покупать напрямую, без посредников, а значит по самой низкой цене.

В колониях региона производят более 500 различных видов продукции. Это парковые скамейки, детские площадки, качели, спортивное оборудование и многое другое. Каждый год на производстве ИК №2 осваивают выпуск до 20 новых изделий.