Ставки растут: стоит ли рязанцам оформлять ипотеку этой осенью?

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-14T12:26:05+03:00

Об этом наши читатели узнают в конце ноября, а пока ­подводим промежуточные итоги

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Покупка собственного жилья, которое часто идет в паре с оформлением ипотеки, - безусловно, решение ответственное. Именно поэтому рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда», организуя конкурс «Лучшая ипотечная программа Рязанской области», берется помочь рязанцам и определить наиболее выгодные предложения этой осени на рынке ипотечного кредитования. Оценивают программы банков члены жюри, в состав которого входят только профессионалы.

К конкурсу присоединились еще 7 кредитных организаций, среди которых есть и новые банки, не принимавшие участия в летнем этапе конкурса. Все предложенные программы уже проанализировала компания «Бизнес Системы», которая на сегодняшний день является единственным в регионе агрегатором услуг агентства недвижимости и ипотечного брокера.

По сравнению с предыдущими участниками в этой группе ставки по кредитам на новостройки повысились у двух банков, которые ранее принимали участие в конкурсе. В итоге процент по кредиту здесь варьируется от 8,25 % до 14,50 %. Максимальная сумма составляет от 10 миллионов рублей до бесконечности, срок погашения кредита - от 20 до 30 лет.

Процентные ставки по военной ипотеке остались на том же уровне, что и летом, и составляют сегодня от 8,9 % до 9,5 %. Максимальная сумма кредита в этом сегменте составляет чуть более 2 миллионов, а срок погашения - от года до 20 лет.

Ипотеку с государственной поддержкой предлагают всего три банка, процентная ставка у всех участников составляет 6 %. Максимальная сумма ограничивается 3 миллионами, срок погашения - от 20 до 30 лет.

Напомним, что итоги конкурса будут подведены в конце осени, и наши читатели первыми узнают о самых выгодных ипотечных предложениях региона.