2018-11-14T12:09:20+03:00
Происшествия

На рязанской дороге погиб молодой водитель

Парню было всего 20 лет
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 13 ноября, в Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 15.55 в Захаровском районе.

На 249 км автодороги Михайлов-Рязань ВАЗ-2112 столкнулся с грузовиком MAHTGA с полуприцепом. В результате водитель легковушки – 20-летний житель Рязани – скончался на месте.

За минувшие сутки в регионе это единственная авария с пострадавшим. Кроме нее произошло 17 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3374 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бесстрашный: из гаража рядом с кладбищем в рязанском райцентре «увел» мопед
Бык взбесился и стал причиной карантина в рязанской глубинке
За оправдание терроризма рязанца крупно оштрафовали
Сестра рязанки, выпавшей из окна в райцентре Сасово, обратилась за помощью
Губернатор Рязанской области отведал тюремного хлеба
Под Рязанью полицейские накрыли профессиональную врезку в нефтепровод
Ставки растут: стоит ли рязанцам оформлять ипотеку этой осенью?
В центре Рязани на несколько дней перекрыли участок дороги
По факту смерти юного легкоатлета в Рязани возбудили уголовное дело
Рязанское УРТ опровергло информацию о беременной пассажирке, зажатой дверьми
За нарушения в столовых рязанские школы оштрафовали на 1,2 миллиона рублей
Заключенный рязанской колонии удлинил себе срок одним ударом
За день в Рязанской области сгорели пять домов – погибли два человека
Рязанку с возможной потерей памяти нашли живой
Расследовать причины крупного пожара в Рязани невозможно из-за очагов тления
На месте снесенного дома купца Коровкина в Рязани будет сквер
В Рязани поменяют подход к отбору дворов для благоустройства
Работы в рязанском парке Гагарина подрядчик закончит через 10 дней
Авария с переворотом на рязанском путепроводе попала на камеру видеонаблюдения
В «Новогодней деревне» рязанцев ждут Дед Мороз, каток и пирожки
В жилых комплексах от «Мармакс» рязанцам предлагают отделку «white box»
За год реальные доходы рязанцев рухнули почти на 16%