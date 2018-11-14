На рязанской дороге погиб молодой водитель

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-14T12:09:20+03:00

Парню было всего 20 лет

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Днем во вторник, 13 ноября, в Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 15.55 в Захаровском районе.

На 249 км автодороги Михайлов-Рязань ВАЗ-2112 столкнулся с грузовиком MAHTGA с полуприцепом. В результате водитель легковушки – 20-летний житель Рязани – скончался на месте.

За минувшие сутки в регионе это единственная авария с пострадавшим. Кроме нее произошло 17 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3374 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.