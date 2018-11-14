В центре Рязани на несколько дней перекрыли участок дороги

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-14T12:05:38+03:00

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В Рязани на несколько дней перекрыли участок улицы Электрозаводской. Так как в районе дома №81 в связи с аварией МУП «РМПТС» начало ремонтировать теплотрассу, проехать здесь нельзя будет до конца суток 20 ноября. По крайней мере, именно такой крайний срок окончания работ обозначен пресс-службой администрации города.

- Обращаемся к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, - говорится в релизе.

Ранее, напомним, также из-за аварии на теплотрассе перекрывалась улица Сенная в районе АПУ ФСИН.