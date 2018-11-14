По факту смерти юного легкоатлета в Рязани возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-14T11:39:17+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего рязанца. На очередной тренировке по легкой атлетике у подростка, имевшего второй разряд, во время бега остановилось сердце.

- Несмотря на оказанную медработником спорткомплекса и прибывшей по вызову бригадой «скорой помощи» медицинскую помощь, спасти несовершеннолетнего не удалось, - говорится в сообщении СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия произошла 24 октября около 17 часов в спорткомплексе «Юность». Проведенная после нее проверка показала, что для выяснения всех обстоятельств случившегося необходимо начать расследование по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Следователям предстоит добросить свидетелей, изучить медицинскую документацию и другие материалы, привлечь экспертов.