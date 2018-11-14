2018-11-14T11:39:17+03:00
Происшествия

По факту смерти юного легкоатлета в Рязани возбудили уголовное дело

Проверка показала, что необходимо провести полноценное расследование
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего рязанца. На очередной тренировке по легкой атлетике у подростка, имевшего второй разряд, во время бега остановилось сердце.

- Несмотря на оказанную медработником спорткомплекса и прибывшей по вызову бригадой «скорой помощи» медицинскую помощь, спасти несовершеннолетнего не удалось, - говорится в сообщении СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия произошла 24 октября около 17 часов в спорткомплексе «Юность». Проведенная после нее проверка показала, что для выяснения всех обстоятельств случившегося необходимо начать расследование по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Следователям предстоит добросить свидетелей, изучить медицинскую документацию и другие материалы, привлечь экспертов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бесстрашный: из гаража рядом с кладбищем в рязанском райцентре «увел» мопед
Бык взбесился и стал причиной карантина в рязанской глубинке
За оправдание терроризма рязанца крупно оштрафовали
Сестра рязанки, выпавшей из окна в райцентре Сасово, обратилась за помощью
Губернатор Рязанской области отведал тюремного хлеба
Под Рязанью полицейские накрыли профессиональную врезку в нефтепровод
Ставки растут: стоит ли рязанцам оформлять ипотеку этой осенью?
На рязанской дороге погиб молодой водитель
В центре Рязани на несколько дней перекрыли участок дороги
Рязанское УРТ опровергло информацию о беременной пассажирке, зажатой дверьми
За нарушения в столовых рязанские школы оштрафовали на 1,2 миллиона рублей
Заключенный рязанской колонии удлинил себе срок одним ударом
За день в Рязанской области сгорели пять домов – погибли два человека
Рязанку с возможной потерей памяти нашли живой
Расследовать причины крупного пожара в Рязани невозможно из-за очагов тления
На месте снесенного дома купца Коровкина в Рязани будет сквер
В Рязани поменяют подход к отбору дворов для благоустройства
Работы в рязанском парке Гагарина подрядчик закончит через 10 дней
Авария с переворотом на рязанском путепроводе попала на камеру видеонаблюдения
В «Новогодней деревне» рязанцев ждут Дед Мороз, каток и пирожки
В жилых комплексах от «Мармакс» рязанцам предлагают отделку «white box»
За год реальные доходы рязанцев рухнули почти на 16%