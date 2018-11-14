2018-11-14T11:29:26+03:00
Общество

Рязанское УРТ опровергло информацию о беременной пассажирке, зажатой дверьми

В троллейбусном парке уверяют, что сотрудники все сделали правильно
Мария БЛИНОВА
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В минувший понедельник по соцсетям разлетелось обращение жителя Рязани, жаловавшегося на поведение водителя троллейбуса№5 .

По словам мужчины, на Театральной площади машина надолго встала в пробке и люди стали просить открыть двери, чтобы выпустить, в том числе, беременную женщину.

– Водитель никак не реагировал и закрылся в кабине. Я сказал, что если он не откроет двери и не выпустит женщину, то я использую кнопку аварийного открытия. Реакции никакой, – написал рязанец. – Собственно, сорвал скотч и нажал кнопку. Как только женщина стала выходить, водитель закрыл двери и ПРИДАВИЛ ИМИ БЕРЕМЕННУЮ!!!

Дальше рязанец вопрошает у пользователей соцсетей куда, мол, ему обратиться, и просит откликнуться ту самую беременную женщину. Соцсети откликнулись вмиг, а вот власти с ответом не спешили.

Официальный комментарий «Управление рязанского троллейбуса» дало лишь утром в среду, 14 ноября. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, управление транспорта провело служебное расследование. И вот его выводы.

– Установлено, что 12 ноября в 18.50 троллейбус маршрута №5 двигался в транспортном заторе образовавшимся на улице Ленина и площади Театральной. При повороте с улицы Ленина на улицу Есенина один из пассажиров начал требовать, чтобы водитель открыл дверь и высадил его. Так как троллейбус находился на углу перекрестка, водитель ответила, что как только завершит поворот, сразу высадит его. Тем не менее, пассажир самовольно нажал на кнопку аварийного открывания дверей. После открытия дверей все желающие вышли из троллейбуса, в том числе беременная женщина. Факт защемления ее дверью не подтвердился. Кроме того, беременная женщина за время поездки не обращалась к кондуктору за помощью, – говорится в официальном сообщении.

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